Происшествия
РИА НовостиВ Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, поводом для этого стало сообщение родственников о безвестном исчезновении 57-летнего гражданина.
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Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК вчера в 18:10
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерсупном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:30
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Музыка
Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»
Телеканал 360° вчера в 05:02
Автоспорт
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт вчера в 22:48
Армия и оружие
Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей
Генштаб Вооруженных сил Украины усилил боеготовность воинских частей, сообщили в пресс-службе Генштаба, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:07
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Политика
Глава МИД Украины не видит нужды в общении с Лавровым
Напомним, ранее глава МИД Украины заявлял о наличии трех сценариев развития ситуации в Донбассе.
REGNUM вчера в 19:32
Экономика
Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора
Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках
Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали оптимальную температуру в квартирах
Роспотребнадзор дал рекомендации по поддержанию оптимальной температуры в жилых домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
АБН 10 октября в 09:09
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
Политика
Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете
Канадский премьер Джастин Трюдо надел бронежилет на предвыборную речь перед сторонниками, передает телеканал CBC.
Политика Сегодня 01:33
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
Кино
Умер голливудский актер Роберт Форстер
ИнфоСМИ вчера в 03:55
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны
Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы 11 октября в 16:50
Армия и оружие
Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК вчера в 08:04
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 11 октября в 09:16
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04