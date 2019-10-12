Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, поводом для этого стало сообщение родственников о безвестном исчезновении 57-летнего гражданина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

РИА Новостивчера в 21:43

В российском городе нашли забетонированное тело мужчины

Lenta.ruвчера в 21:07

Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном

БрянскTodayвчера в 11:55

Брянца на Урицкого закатали в бетон

Брянская улицавчера в 14:11

Жителя Брянска забетонировали в основание гаража, подозреваемые задержаны

АиФ Брянсквчера в 12:02

Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном

Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57

Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном

Брянские новостивчера в 15:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Религия

Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Экономика

Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК вчера в 18:10
Единоборства

Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерсупном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:30
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Музыка

Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»

Телеканал 360° вчера в 05:02
Автоспорт

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»

Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт вчера в 22:48
Армия и оружие

Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей

Генштаб Вооруженных сил Украины усилил боеготовность воинских частей, сообщили в пресс-службе Генштаба, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:07
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Политика

Глава МИД Украины не видит нужды в общении с Лавровым

Напомним, ранее глава МИД Украины заявлял о наличии трех сценариев развития ситуации в Донбассе.
REGNUM вчера в 19:32
Экономика

Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора

Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество

Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках

Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали оптимальную температуру в квартирах

Роспотребнадзор дал рекомендации по поддержанию оптимальной температуры в жилых домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
АБН 10 октября в 09:09
Футбол

Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
Политика

Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете

Канадский премьер Джастин Трюдо надел бронежилет на предвыборную речь перед сторонниками, передает телеканал CBC.
Политика Сегодня 01:33
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
Кино

Умер голливудский актер Роберт Форстер

ИнфоСМИ вчера в 03:55
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие

Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны

Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы 11 октября в 16:50
Армия и оружие

Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК вчера в 08:04
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Политика

Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 11 октября в 09:16
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Главное