Происшествия
RT на русскомВ Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
СК предъявил обвинения троим жителям Брянска, которые, по данным следствия, убили 57-летнего мужчину и спрятали его тело в гараже под бетонным полом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
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