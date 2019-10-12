Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины

СК предъявил обвинения троим жителям Брянска, которые, по данным следствия, убили 57-летнего мужчину и спрятали его тело в гараже под бетонным полом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

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Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57

Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном

БрянскTodayвчера в 11:55
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