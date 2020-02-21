Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19. Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, вагон отправили в санитарный тупик. Всего в нем был 21 человек — 19 пассажиров и два проводника.
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с чего всё началось

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва в Брянске

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Агентство Москвавчера в 22:48

Подробнее о событии

В Брянске госпитализировали гражданку Китая с высокой температурой

РИА Новости02:01

В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Известия02:18

Госпитализированная с подозрением на коронавирус китаянка приехала в Брянск из Киева

Городской телеканал (Брянск)01:55

В Брянске отцепили вагон поезда из-за пассажирки с подозрением на коронавирус

ТАСС01:08

Китаянку с подозрением на коронавирус отправили в Брянскую инфекционную больницу

Наш Брянск.Ru01:16

В Брянске у китаянки с подозрением на коронавирус взяли анализы

БрянскToday02:10

Роспотребнадзор: Все попутчики госпитализированной в Брянске китаянки опрошены и осмотрены

Агентство Москва02:14
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Футбол

Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан выразил желание остаться в Лондоне по истечении своего контракта с английским клубом.
Чемпионат 02:13
Политика

Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
РБК 02:05
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс 19 февраля в 02:34
Гаджеты

HTC дебютирует с концепцией «Project Proton» Vive Headset

Тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC дебютирует с концепцией «Project Proton» Vive Headset.
Актуальные Новости вчера в 12:21
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Экономика

Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова

А1 входит в «Альфа-Групп» и по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы беглого банкира.
РБК 00:01
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Политика

Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев

Российский президент Владимир Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев, но не забывать общие корни.
РЕН ТВ 02:01
Политика

Зеленский позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Бізнес медіа", президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в китайском Ухане из-за собаки.
Мой Брянск 02:23
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Космос

Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура

РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Здоровье

О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Аргументы недели 00:41
Политика

Опрос выявил отношение поляков к Красной армии

Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
Взгляд.ру 02:05
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
РИА Новости вчера в 17:20
Экономика

Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно

РБК 01:01
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Экономика

Эксперты: зарплаты россиян вырастут в 2020 году

Самый высокий рост зарплат ожидают в Татарстане (+ 3,4%), Якутии и Ленинградской области (+ 3,2%), отмечено в исследовании.
Вести.Ru вчера в 06:18
Авто

АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Tvoe-avto.com 18 февраля в 09:52
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