Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19. Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, вагон отправили в санитарный тупик. Всего в нем был 21 человек — 19 пассажиров и два проводника.

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

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