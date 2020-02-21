Общество

КоммерсантъКоммерсантъСнятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. Ранее вагон, в котором ехала китаянка, был оцеплен и направлен на карантин.
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с чего всё началось

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва в Брянске

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Агентство Москвавчера в 22:48

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У снятой с поезда под Брянском гражданки Китая не обнаружили коронавирус

ТАСС07:28

У снятой с поезда в Брянской области китаянки не обнаружили коронавирус

Городской телеканал (Брянск)09:23

В Брянске сообщили диагноз снятой с поезда китаянки

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В Брянске у снятой с поезда китаянки не подтвердился коронавирус

БрянскToday10:37

У снятой в Брянске с поезда китаянки коронавирус не обнаружили

Брянские новости09:07

Коронавирус не подтвердился у госпитализированной в Брянск китаянки

Брянская улица08:29

У госпитализированной в Брянске китаянки выявили симптомы ОРВИ

Наш Брянск.Ru06:11
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Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

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Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

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Sfera.fm 01:09
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
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Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

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В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
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Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
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Биатлон

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В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
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Борьба между украинским олигархом Игорем Коломойским и американским финансистом Джорджем Соросом закончится в тот момент, когда один из них поймет, что издержки от такой борьбы превысят возможную выгоду, а затем отступит.
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Политика

В ДНР предупреждают о возможной эскалации конфликта

Никонорова подчеркивает, что размещение на Донбассе иностранных войск под видом «миротворческого контингента» может привести лишь к эскалации конфликта.
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В России отзывают почти 200 автомобилей BMW

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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

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Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
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Общество

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Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку, технология уже внедряется.
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Сергей Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах

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WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
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Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Газета.Ru 09:46
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