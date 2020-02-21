Происшествия
РИА НовостиВ Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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с чего всё началось
Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.Агентство Москвавчера в 22:48
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В Брянске из-за коронавируса в карантин попали 13 пассажиров поезда
Городской телеканал (Брянск)02:26
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