Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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с чего всё началось

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва в Брянске

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Агентство Москвавчера в 22:48

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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

РИА Новости03:50

В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Известия02:18

В Брянске из-за коронавируса в карантин попали 13 пассажиров поезда

Городской телеканал (Брянск)02:26

В Брянске отцепили вагон поезда из-за пассажирки с подозрением на коронавирус

ТАСС01:08

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

БрянскToday03:38

В Брянск привезли людей для обследования на коронавирус

Наш Брянск.Ru02:38

Роспотребнадзор: Все попутчики госпитализированной в Брянске китаянки опрошены и осмотрены

Агентство Москва02:14
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