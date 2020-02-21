Общество

ИзвестияИзвестияГражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом 21 февраля сообщило Агентство городских новостей «Москва».
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Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва в Брянске

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Агентство Москвавчера в 22:48

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В Брянске отцепили вагон поезда из-за пассажирки с подозрением на коронавирус

ТАСС01:08

Главврач инфекционной больницы рассказала о ситуации с изолированной на Брянщине китаянкой

Новости Брянска04:30

Роспотребнадзор: Все попутчики госпитализированной в Брянске китаянки опрошены и осмотрены

Агентство Москва02:14

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

РИА Новости03:50

Поезд, в котором ехала больная китаянка, прибыл из Брянска в Москву

Наш Брянск.Ru05:31

В Брянске сфотографировали китаянку с подозрением на коронавирус

БрянскToday04:36

«Нас не выпускают из поезда»: брянец о мерах предосторожности из-за коронавируса

Городской телеканал (Брянск)05:13
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Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10

Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows.
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Сегодня в Ленинском районном суде Саратова продолжается рассмотрение уголовного дела экс-депутата Саратовской областной думы, бывшего директора АО "Автокомбинат- 2" Андрея Беликова.
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Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

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Общество

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Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
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Хавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург»

За «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ, сделал три результативные передачи. В 16 матчах в ПФЛ он также отметился тремя ассистами.
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Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

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Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
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