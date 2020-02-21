Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом 21 февраля сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

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