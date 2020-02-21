Общество

КоммерсантъКоммерсантъСнятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. Ранее вагон, в котором ехала китаянка, был оцеплен и направлен на карантин.
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с чего всё началось

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва в Брянске

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Агентство Москвавчера в 22:48

Подробнее о событии

У снятой с поезда под Брянском гражданки Китая не обнаружили коронавирус

ТАСС07:28

Коронавирус не подтвердился у госпитализированной в Брянск китаянки

Брянская улица08:29

«Нас не выпускают из поезда»: брянец о мерах предосторожности из-за коронавируса

Городской телеканал (Брянск)05:13

Брянский медик рассказала Первому каналу о госпитализированной китаянке

Брянские новости07:32

У госпитализированной в Брянске китаянки выявили симптомы ОРВИ

Наш Брянск.Ru06:11

В Брянске сфотографировали китаянку с подозрением на коронавирус

БрянскToday04:36

Ехавший через Брянск коронавирусный поезд досматривают в Москве

Новости Брянска06:10
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Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Армия и оружие

Российские ВКС ударили по террористам в Идлибе

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе.
Росбалт вчера в 09:55
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Энергетика

Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
RT на русском 07:24
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
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Президент Примеры назвал Смолова футбольной легендой

Президент Примеры Хавьер Тебас похвалил форварда "Сельты" Федора Смолова.
Soccer.ru 05:59
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
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Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Политика

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Коммерсантъ 06:51
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Общество

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича поместили под арест

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшую помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича — Анастасию Алексееву.
REGNUM вчера в 13:42
Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Общество

В новом порноклипе Тилля Линдеманна снялись россиянки

Недавно Линдеманн запустил новый музыкальный проект, который назвал русским матерным словом.
Курс дела 19 февраля в 03:15
Общество

Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:20
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»

Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита».
Дни24 06:23
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
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Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Вестник Кавказа 05:27
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Ведомости 07:33
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