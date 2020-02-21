Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. Ранее вагон, в котором ехала китаянка, был оцеплен и направлен на карантин.

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

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