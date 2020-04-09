Коронавирус

Городской телеканал (Брянск)Городской телеканал (Брянск)В Брянске подтвердили еще 40 случаев заражения коронавирусом

В Брянской области возросло количество зараженных коронавирусной инфекции. Об этом утром 9 апреля сообщили представители оперативного штаба.
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с чего всё началось

На Брянщине коронавирусом заразились 57 человек

В Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду, 8 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе. Подтверждены результаты анализов ещё одного заболевшего.
БрянскTodayвчера в 05:17

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Плюс 40 – на Брянщине выросло число заболевших коронавирусом

Брянский ворчун04:59

Количество заболевших коронавирусом увеличилось на 40 человек

Новости Брянска01:24

В Брянске за сутки число зараженных коронавирусом выросло 2 раза

РИА Стрела01:19

Еще 40 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Брянске

БрянскToday01:16

Коронавирус в Брянске: подтвержден рост числа заболевших почти вдвое

Брянская улица01:31

В Брянске заболели коронавирусом 97 человек

Наш Брянск.Ru06:03

В Брянске заболели коронавирусом 97 человек

Городской телеканал (Брянск)01:12
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Общество

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
РЕН ТВ вчера в 15:03
Энергетика

Трамп может усилить санкции против России для стабилизации рынка нефти

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, президент США Дональд Трамп намерен увеличивать пошлины на ввоз углеводородов в Штаты.
Ruposters.ru 05:13
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Происшествия

С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
REGNUM 02:03
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Общество

В России не отменят госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса

Минобрнауки РФ не будет отменять в 2020 году госэкзамены и защиту дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
МИР 24 06:11
Общество

Вывоз россиян из-за границы приостановлен

Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиакругах.
Газета.Ru 07:22
Кино

Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

КиноПоиск 07 апреля в 08:10
Общество

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

Piter.tv вчера в 14:06
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Шоу-бизнес

Молодой муж Бабкиной прервал молчание

После затянувшей паузы Евгений Гор опубликовал в Instagram туманное послание, судя по которому, он очень недоволен шумихой вокруг его супруги.
News.ru 07 апреля в 23:06
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
ТАСС 07:21
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Здоровье

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru 07:04
Гаджеты

Представлен телевизор Huawei Vision Smart TV X65 за $3540

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65 c OLED матрицей.
Piter.tv 02:23
Происшествия

СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом

В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.
RT на русском 07:17
Общество

Экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО

Говорит Москва вчера в 12:28
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят в самоизоляцию на две недели

Напомним, 7 апреля был подписан указ, вводящий обязательный режим самоизоляции для всех, кто приезжает на полуостров из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Вечерняя Москва 04:24
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