Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников специальной связи на железнодорожной станции в Брянске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

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