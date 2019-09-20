Происшествия
РЕН ТВПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников специальной связи на железнодорожной станции в Брянске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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Убийца двух сотрудников Спецсвязи жил в брянском посёлке Большое Полпино
Городской телеканал (Брянск)13:36
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости вчера в 05:40
Происшествия
Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Политика
Зарифа вновь ограничили в передвижениях по США
Американские власти вновь ограничили передвижения главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке, говорится в сообщении в Twitter замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
РИА Новости 15:37
Происшествия
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Ведомости вчера в 05:29
Общество
5-летнего мальчика призвали в армию на Украине
Газета.Ru 09:55
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
При землетрясении в Албании ранены более 40 человек
В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Футбол
«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча
ProstoProSport 16:37
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура
Австралийский пилот команды Renault Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура за нарушение технического регламента.
RT на русском 15:29
Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Авто
Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser
Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.
CarsWeek.ru вчера в 08:07
Армия и оружие
Саудовская Аравия не исключила вступления в войну для своей защиты
Саудовская Аравия примет любые меры для своей защиты, включая войну.
Экономика сегодня 13:58
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03