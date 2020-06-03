Общество
Городской32 (Брянск)Приговор трансгендеру Мишель брянский суд огласит
Ранее Советский районный суд уже приговорил Мишель к трем годам колонии. Однако после общественного резонанса решение отменили, дело направили на новое рассмотрение.
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Российский суд изменил приговор сидевшей в мужском СИЗО женщине-трансгендеру
Городской32 (Брянск)08:35
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Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
Происшествия
В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса
В субботу официальных сообщений не отправлялось, а в воскресенье, 31 мая, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) МЧС РФ получила четыре отчета, включая справку о принятых мерах по ликвидации последствий аварии.
Коммерсантъ 11:08
Здоровье
Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом
"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
Аргументы недели 15:06
Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
Энергетика
Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, сообщил президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
РИА Новости 08:58
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Общество
В США полицейские встали на колени перед протестующими
В США полицейские в нескольких городах встали на одно колено перед участниками акций протеста, извинившись за своего коллегу, убившего чернокожего Джорджа Флойда.
МонаВиста 12:15
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
«Ешь богатых!»: расовые протесты в США превращаются в классовый бунт
Смерть афроамериканца от рук полицейского спровоцировала очередную волну расовых протестов, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство, напоминающие классовый бунт против капитализма.
BFM.ru вчера в 14:11
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Политика
В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»
Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19