Общество

Городской32 (Брянск)Городской32 (Брянск)Приговор трансгендеру Мишель брянский суд огласит

Ранее Советский районный суд уже приговорил Мишель к трем годам колонии. Однако после общественного резонанса решение отменили, дело направили на новое рассмотрение.
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Брянский суд вынес трансгендеру Мишель новый приговор

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Брянскому трансгендеру назначили 1.5 года исправительных работ за публикацию детского порно в интернете

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В Брянске трансгендера осудили за эротические рисунки в соцсети

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В Брянске суд огласил приговор трансгендеру Мишель

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В Брянске суд назначил трансгендерной женщине 1,5 года исправительных работ за эротические рисунки во «ВКонтакте»

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Приговор трансгендеру Мишель брянский суд огласит

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Российский суд изменил приговор сидевшей в мужском СИЗО женщине-трансгендеру

Городской32 (Брянск)08:35
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
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Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Происшествия

В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса

В субботу официальных сообщений не отправлялось, а в воскресенье, 31 мая, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) МЧС РФ получила четыре отчета, включая справку о принятых мерах по ликвидации последствий аварии.
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Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом

"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
Аргументы недели 15:06
Происшествия

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

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Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
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Энергетика

Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, сообщил президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
РИА Новости 08:58
Кино

«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала

По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Наука

В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Вести.Ru 07:47
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Общество

В США полицейские встали на колени перед протестующими

В США полицейские в нескольких городах встали на одно колено перед участниками акций протеста, извинившись за своего коллегу, убившего чернокожего Джорджа Флойда.
МонаВиста 12:15
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

«Ешь богатых!»: расовые протесты в США превращаются в классовый бунт

Смерть афроамериканца от рук полицейского спровоцировала очередную волну расовых протестов, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство, напоминающие классовый бунт против капитализма.
BFM.ru вчера в 14:11
Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
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Авто

BMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Политика

В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»

Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19
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