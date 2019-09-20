Происшествия
ИнтерфаксВ Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты. Их застрелили, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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с чего всё началось
Ночью 20 сентября возле железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» произошло ЧП. Сотрудники РЖД услышали пистолетные выстрелы.Городской телеканал (Брянск)00:31
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Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об оргиях с Эштоном Катчером
Актриса Деми Мур рассказала о своей личной жизни с экс-супругом, актером Эштоном Катчером, в новой автобиографии.
Газета.Ru 09:56
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском вчера в 05:36
Транспорт
Набережная Марка Шагала в Москве станет городским парком
По сообщению пресс-службы Мосгосстройнадзора, уже завершены работы по строительству дороги протяженностью 2,8 км с тремя полосами движения в каждую сторону, которая обеспечит беспрепятственный проезд к строящемуся парку.
Интерфакс 09:57
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Политика
В Киеве выдвинули условия для снятия блокады Донбасса
Главнейшим условием отмены блокады Донбасса со стороны Киева является передача под контроль Киева промышленных предприятий, сказал руководитель украинской дипломатии Пристайко.
Вечерний курьер 08:14
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Армия и оружие
Boeing провела испытательный полет первого беспилотного заправщика
Самолет автономно вырулил взлетную полосу и взлетел и пролетел по маршруту Компания Boeing вместе с ВМС США завершила первый испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray (" Скат"), сообщается на сайте компании.
Аргументы и Факты 01:05
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Наука
Впервые реконструирована анатомия древнего «алтайского человека»
Генетики впервые реконструировали анатомический портрет денисовца – одного из древних предков человека, останки которого были найдены в Денисовой пещере на Алтае.
Алтайская правда 04:32
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
Интерфакс 08:42
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Футбол
Клопп сравнил «Челси» со своей «Боруссией»
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил лондонский "Челси" с дортмундской "Боруссией", передает "Би-би-си".
Газета.Ru 08:40
Гаджеты
Стартовали продажи новых iPhone
20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
IT-World 07:26
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Треть смертей мужчин до 60 лет в России связана с алкоголем
Треть смертей мужчин до 60 лет в России связана с алкоголем.
Газета.Ru 09:58
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал задержание шамана из Якутии
Напомним, более известный, как «Саня-шаман» или «шаман-воин» Габышев шёл в Москву пешком для совершения обряда по изгнанию Владимира Путина из Кремля.
REGNUM вчера в 06:22
Экономика
«Никто не сможет остановить криптовалюту Facebook». Что будет с Libra
Единственное, что смогут сделать центральные банки против криптовалюты Facebook — это запретить платежным организациям и коммерческим банкам работать с транзакциями, которые были с ней связаны, утверждает директор Института исследования цифровой валюты Китая Му Чанчунь.
РБК 08:38
Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК 09:47