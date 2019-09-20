с чего всё началось

На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты. Их застрелили, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи

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