Происшествия
BFM.ruВ Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
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Здоровье
Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции
В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко исполнил в больничной палате песню «Надежда»
Происшествия
В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус
В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Общество
В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции
Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Общество
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в РФ
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Общество
Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники
Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
Происшествия
Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина
В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Общество
Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят
Губернатор Новосибирской области подписал Постановление о «самоизоляции». Андрей Травников поставил визу на документе 4 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Нерабочие дни в Оренбургской области продлятся до 12 апреля
Режим «нерабочей недели» в Оренбургской области продлится не до 30 апреля, а до 12-го. Об этом заявил глава региона Денис Паслер.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Здоровье
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Политика
Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Космос
НАСА показывает видение своей долгосрочной лунной программы
2 апреля НАСА опубликовало отчет, в котором изложен долгосрочный подход к исследованию Луны, который предусматривает создание «базового лагеря» на южном полюсе Луны, но с небольшими подробностями о стоимости и графике.
Общество
Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края
Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.