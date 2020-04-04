Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
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12 новых случаев коронавируса подтвердили в оперативном штабе

Брянская улица03:20

Новые случаи заражения коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек

КП - Брянск03:52

«Новости Брянска» снова пообщались с пастором евангелистов

Новости Брянска05:30

Появилось фото из палаты с заболевшими коронавирусом прихожанами

Наш Брянск.Ru05:26

12 новых зараженных брянцев контактировали с приехавшими из Испании

РИА Стрела03:26

В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек

БрянскToday03:24

Появилось фото из палаты с заболевшими коронавирусом прихожанами

Городской телеканал (Брянск)05:02
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Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции

В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников.
News.ru 03:14
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Шоу-бизнес

Лев Лещенко исполнил в больничной палате песню «Надежда»

Актуальные Новости вчера в 02:36
Происшествия

В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус

В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.
Друг для друга (Курск) 04:57
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Общество

В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции

Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Газета.Ru 04:23
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:17
Общество

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
РИА Новости 05:09
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Общество

Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят

Губернатор Новосибирской области подписал Постановление о «самоизоляции». Андрей Травников поставил визу на документе 4 апреля.
КП - Новосибирск 04:53
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Нерабочие дни в Оренбургской области продлятся до 12 апреля

Режим «нерабочей недели» в Оренбургской области продлится не до 30 апреля, а до 12-го. Об этом заявил глава региона Денис Паслер.
Orenonline.ru 02:55
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Политика

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Tkgorod.ru 04:09
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Здоровье

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Политика

Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Мой Брянск 02 апреля в 14:49
Космос

НАСА показывает видение своей долгосрочной лунной программы

2 апреля НАСА опубликовало отчет, в котором изложен долгосрочный подход к исследованию Луны, который предусматривает создание «базового лагеря» на южном полюсе Луны, но с небольшими подробностями о стоимости и графике.
AstroNews.ru вчера в 16:18
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
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