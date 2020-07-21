Общество
Брянские новостиВ Брянске за сутки новых случаев коронавируса не выявили
В Брянске за минувшие сутки не выявили новых случаев коронавируса, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. К настоящему времени в областном центре заболевание подтвердили у 2962 человек, из них пятнадцать – жители других городов.
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Игры
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Srnsk 21 июля в 19:23
Общество
Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
REGNUM 06:09
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Политика
В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля.
Известия 06:10
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Экономика
ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону
В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан.
Российская газета 05:23
Происшествия
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу
Сегодня были задержаны еще два фигуранта уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области.
Российская газета 05:10
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета вчера в 13:51
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Шоу-бизнес
Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой
Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов.
НТВ 04:48
Политика
Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась "политическая пандемия", однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.
РИА Новости 04:24
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Экономика
Мишустин заявил о стабильности российской экономики
Москва, 23 июля 2020, 12:57 — REGNUM Экономика России сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавируса.
REGNUM 05:57
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Общество
В Калининградской области выявили коронавирус у кассира магазина
С начала пандемии в Калининградской области зарегистрировали 2 746 случаев коронавируса, 44 человека умерли.
Калининград.Ru 05:45
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Здоровье
Названа доля россиян с лишним весом
Более половины россиян имеют лишний вес. Примерно 20-25 процентов населения России страдают от ожирения.
Lenta.ru 05:43
Футбол
«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.
RT на русском 02:35
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте
Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
ИА Красная Весна 02:18
Здоровье
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17