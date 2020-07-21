В Брянске за минувшие сутки не выявили новых случаев коронавируса, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. К настоящему времени в областном центре заболевание подтвердили у 2962 человек, из них пятнадцать – жители других городов.

В Брянске за сутки новых случаев коронавируса не выявили

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