Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале. Напомним, тела курьеров с огнестрельными ранениями в голову были найдены в служебном помещении вокзала.
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с чего всё началось
По факту убийства региональный СК возбудил
 уголовное дело по нескольким статьям УК России: в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК).
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