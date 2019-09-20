Происшествия
Российская газетаВ Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале. Напомним, тела курьеров с огнестрельными ранениями в голову были найдены в служебном помещении вокзала.
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Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Авто
Mazda отзывает в России 206 кроссоверов Mazda CX-9
32CARS.ru 04:26
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван высказалась о ее шраме на шее
За приемом лекарственных препаратов Анастасию не замечали, а был ли шрам на ее шее – подруги даже не заметили.
RuNews24.ru 05:58
Происшествия
Во Владивостоке горит крупный торговый центр
Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
Киберспорт
GuardiaN вернулся в Natus Vincere
Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».
Rambler News Service 12:58
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.
Газета.Ru 19:05
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета 18 сентября в 09:52
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Культура
Легендарный геймдизайнер Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
РЕН ТВ вчера в 09:23
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru вчера в 05:02
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Космос
В «Роскосмосе» опровергли информацию о введенном на МКС запрете
"Роскосмос" опроверг информацию о запрете, введенном на Международной космической станции (МКС).
Российская газета 18:58
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Верховный суд Парижа постановил, что европейские потребители могут свободно перепродавать цифровые игры, купленные в Steam.
News.ru 10:33
Политика
РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении
Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service 15:21