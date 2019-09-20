с чего всё началось

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале. Напомним, тела курьеров с огнестрельными ранениями в голову были найдены в служебном помещении вокзала.

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

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