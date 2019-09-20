Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале. Напомним, тела курьеров с огнестрельными ранениями в голову были найдены в служебном помещении вокзала.
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Источник: сотрудник спецсвязи, застреливший двоих коллег в Брянске, похитил 7 млн рублей

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Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске

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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
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В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
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Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии

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ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ

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Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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У Зеленского назвали дату встречи с Трампом

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Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
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Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
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