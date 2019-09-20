Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале. Напомним, тела курьеров с огнестрельными ранениями в голову были найдены в служебном помещении вокзала.

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

Здоровье В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.

Политика Аксенова переизбрали главой Крыма Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.

Экономика Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.

Футбол Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ? Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с «Норвич Сити» (2:3) не стало неожиданностью.

Происшествия Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.

Музыка Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Политика В Оренбург прибыл Владимир Путин В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.

Единоборства Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.

Экономика Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Политика США ввели санкции против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.

Теннис Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Политика В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Спорт Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Политика Представитель Вашингтона заявил, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации Трампа оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупировала часть российской территории.