Брянск, 31 мая 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки ещё 107 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории проверили 1458 тестов, сообщили 31 мая в региональном оперативном штабе.

В Брянской области подтвердили ещё 107 случаев заражения коронавирусом

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