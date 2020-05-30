Общество
REGNUMВ Брянской области подтвердили ещё 107 случаев заражения коронавирусом
Брянск, 31 мая 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки ещё 107 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории проверили 1458 тестов, сообщили 31 мая в региональном оперативном штабе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В Астрахани полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела
В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном задержании.
Канал 7+ 01:40
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Наука
«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом», Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:34
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить
Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.
Парламентская газета 08:09
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Общество
Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Общество
В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками в США
Rambler News Service 02:17
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отказался выплачивать приставам 1,5 млн рублей
Отец певицы Жанны Фриске Владимир настаивает на уменьшении суммы, которую он должен выплатить судебным приставам по делу «Русфонда».
Popcornnews.ru 07:40
Политика
Глава Тамбовской области заручился поддержкой президента на выборах
Ново-Огарево, Московская область, 2 июня 2020, 15:28 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин намерен баллотироваться на пост главы региона на новый, второй срок.
REGNUM 08:28
Футбол
Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Армия и оружие
Северный флот получил стратегический ракетоносец «Князь Владимир»
Само название «стратегический подводный ракетоносец» указывает на то, насколько важно для России появление каждого такого корабля.
Новые Известия вчера в 12:15
Общество
В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве
Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
Известия 07:18
Общество
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве
Российская газета 06:18
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Политика
Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7
На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
Футбол
«Реал» не станет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Руководство «Реала» приняло решение не доигрывать нынешний сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Евро-футбол.ру 04:55
Энергетика
Цена Urals достигла рекордных премий к эталону
Интерфакс 04:16
Армия и оружие
На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота
Военное дело 03:30