Общество

REGNUMREGNUMВ Брянской области подтвердили ещё 107 случаев заражения коронавирусом

Брянск, 31 мая 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки ещё 107 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории проверили 1458 тестов, сообщили 31 мая в региональном оперативном штабе.
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Парикмахер заразивший 23 белгородцев никогда не болел коронавирусом

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Еще 67 случаев COVID-19 выявлены в Липецкой области

Gorod4803:22

Плюс 71 случай коронавируса в Липецкой области

LipetskMedia.ruвчера в 03:26

COVID-19: новые случаи заражения в Брянской области

vBryanske.comвчера в 03:59

В Брянской области подтвердили ещё 107 случаев заражения коронавирусом

REGNUM31 мая в 04:34

В Курганской области зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

Zauralonline.ru30 мая в 08:01

В Курганской области подтвердилось еще 13 случаев COVID-19

Znak.com30 мая в 03:45
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
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Происшествия

В Астрахани полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном задержании.
Канал 7+ 01:40
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Наука

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом», Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:34
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Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить

Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.
Парламентская газета 08:09
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
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Общество

Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Авто

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
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Общество

В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
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Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками в США

Rambler News Service 02:17
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Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Автоспорт

«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отказался выплачивать приставам 1,5 млн рублей

Отец певицы Жанны Фриске Владимир настаивает на уменьшении суммы, которую он должен выплатить судебным приставам по делу «Русфонда».
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Политика

Глава Тамбовской области заручился поддержкой президента на выборах

Ново-Огарево, Московская область, 2 июня 2020, 15:28 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин намерен баллотироваться на пост главы региона на новый, второй срок.
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
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В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России

В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
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Армия и оружие

Северный флот получил стратегический ракетоносец «Князь Владимир»

Само название «стратегический подводный ракетоносец» указывает на то, насколько важно для России появление каждого такого корабля.
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В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
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Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве

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Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой

На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
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На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
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Футбол

«Реал» не станет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»

Руководство «Реала» приняло решение не доигрывать нынешний сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Цена Urals достигла рекордных премий к эталону

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