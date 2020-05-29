Общество
REGNUMВ Брянской области продлили режим повышенной готовности
Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области. Соответствующее постановление 29 мая подписал губернатор Александр Богомаз, сообщает региональная оперативная группа.
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Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом.
НТВ 03:46
Общество
В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД
Коммерсантъ 08:14
Политика
МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений
США постоянно ищут внешние причины для объяснения собственных шагов по выходу из международных соглашений, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:11
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Футбол
Диего Косте грозит полгода тюрьмы
Как сообщает AS со ссылкой на Cadena Ser, испанская прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере более € 500 тыс. Судебное заседание должно состояться 4 июня.
Чемпионат 08:04
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Наука
Собак научили распознавать коронавирус
Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.
Взгляд.ру вчера в 09:23
Музыка
Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica
NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica.
Pravda.Ru 05:39
Происшествия
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
RT на русском 06:03
Политика
Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика.
Газета.Ru 06:48
Хоккей
Овечкин в девятый раз стал обладателем награды лучшему снайперу НХЛ
Газета.Ru 26 мая в 17:20
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
Лидерами стали Новокузнецк, Набережные челны и Кемерово. Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов России.
Моя Москва.онлайн 06:26
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия вчера в 13:25
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Lenta.ru вчера в 13:17
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Наука
Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
Австралийские ученые разработали новый вид каучукового полимера, который поможет создавать более устойчивые стройматериалы.
ИнфоСМИ 06:54
Происшествия
Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55