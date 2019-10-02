Происшествия
РИА НовостиВ Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Как сообщается на сайте суда, четырех человек подозревают в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
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Здоровье
Увольнение медиков пока не принято руководством НМИЦ имени Блохина
Увольнение медиков пока не принято руководством НМИЦ имени Блохина В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина (НМИЦ) "Ъ" сообщили, что дети не останутся без медицинской помощи, даже если уволятся пять написавших соответствующие заявления врачей.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Происшествия
Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка разыскивает посетительницу зоопарка в Бронксе, которая залезла в вольер со львом.
Москва 24 07:37
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru 01:46
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 18:13
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Единоборства
Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно
Спорт день за днем 05:21
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Политика
МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера»
МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 18:25
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Космос
Как зарождалась наша вселенная
Разрабатывая хитроумные теории и проводя эксперименты с коллайдерами частиц, телескопами и спутниками, физики смогли отмотать пленку Вселенной на миллиарды лет назад и увидеть детали самых первых моментов в истории нашего космического дома.
SM News 06:11
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Коммерсантъ 13:55
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Здоровье
Минздрав анонсировал реформу первичного звена здравоохранения
Как сообщает «Коммерсантъ», реформа первичного звена здравоохранения позволит Минздраву РФ обновить инфраструктуру и кадровый состав.
Московский Комсомолец 19:23
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Транспорт
Три новые станции петербургского метро откроются на этой неделе
Интерфакс вчера в 10:37
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День 10:55