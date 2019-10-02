Происшествия
РИА НовостиВ Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Как сообщается на сайте суда, четырех человек подозревают в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
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Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
РИА Новости 15:24
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 16:49
Происшествия
В редакции газеты «Черновик» при обысках изъяли системные блоки
Журналисты сообщили об обысках 2 октября утром.
Интерфакс 12:17
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США
Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
RT на русском 08:19
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
Футбол
Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса
Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:06
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Футбол
«Тоттенхэм» впервые в истории пропустил 7 голов дома
Как сообщает Opta, «Тоттенхэм» пропустил семь голов в домашнем матче впервые в истории, если брать в расчёт крупные турниры.
Евро-футбол.ру вчера в 17:08
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании Киевом «формулы Штайнмайера»
Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с совместным заявлением в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса.
Rambler News Service 03:28
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия 13:00
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Политика
Путин ответил на претензии журналистки из Грузии
Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Авто
В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4
Evo-rus.com 16:54