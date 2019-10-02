Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Как сообщается на сайте суда, четырех человек подозревают в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

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