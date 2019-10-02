Происшествия
РИА НовостиВ Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Как сообщается на сайте суда, четырех человек подозревают в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
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Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Экономика
Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru 10:00
Здоровье
Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений
Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Дождь 11:18
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус 19:29
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ вчера в 05:16
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:29
Политика
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.
Коммерсантъ 14:01
Кино
Про Юлию Началову начали снимать художественный фильм
В Москве начались съемки художественного фильма о певице Юлии Началовой.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 03:41
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
CyberSport.ru вчера в 04:25
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
REGNUM 11:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10