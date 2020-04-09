Коронавирус
РБКВ Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Всего на территории региона выявили 97 случаев заболевания.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Зараженные коронавирусом брянцы находятся в удовлетворительном состоянии
Городской телеканал (Брянск)01:12
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Общество
За сутки в России выявили 1 459 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса.
Единоборства
Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США
Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Технологии
Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе
Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Футбол
Касильяс рассказал о пережитом инфаркте
Бывший испанский голкипер Икер Касильяс в своем Инстаграме рассказал о пережитом инфаркте, когда он выступал за «Порту».Я очень сильно испугался.
Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной
Армия и оружие
Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк
Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Безработные и семьи с детьми получат новые выплаты по указу Путина
Ранее Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи будут получать специальные выплаты.
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Компания Ford начала выпуск новой модификации среднеразмерного паркетника Ford Explorer, которая получила переработанную внешность и измененную моторную гамму.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Кино
Когда выйдут сериалы Marvel «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи»
Студия Marvel перекроила расписание для своих фильмов и сериалов в связи с падемией коронавируса COVID-19: с ранее объявленных дат ушли «Чёрная Вдова», «Вечные», «Шанг-Чи», «Тор 4», «Чёрная Пантера 2» и «Капитан Марвел 2», остановились съёмки сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи».
Армия и оружие
В Афганистане по авиабазе НАТО был нанесён ракетный удар
В афганском районе Баграм, расположенном в провинции Парван, 5 ракет нанесли удар по авиабазе НАТО.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью
В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Политика
Зеленского протестировали на коронавирус
Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
Общество
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Общество
В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.