Коронавирус

РБКРБКВ Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Всего на территории региона выявили 97 случаев заболевания.
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В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

РБК03:25

В Брянской области число заболевших COVID-19 выросло на 40 человек

РИА Новости02:24

Оперштаб: коронавирус подтвержден у 97 брянцев

Новости Брянска01:18

Количество заражённых коронавирусом в Брянской области ожидаемо выросло почти до ста человек

Брянск.Ньюс01:25

Оперштаб: коронавирус подтвержден у 97 брянцев

РИА Стрела01:19

Коронавирус в Брянске: подтвержден рост числа заболевших почти вдвое

Брянская улица01:31

Зараженные коронавирусом брянцы находятся в удовлетворительном состоянии

Городской телеканал (Брянск)01:12
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Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Общество

За сутки в России выявили 1 459 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса.
Daily 03:56
Единоборства

Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Газета.Ru 02:55
Технологии

Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
ТАСС 04:16
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК вчера в 02:36
Футбол

Касильяс рассказал о пережитом инфаркте

Бывший испанский голкипер Икер Касильяс в своем Инстаграме рассказал о пережитом инфаркте, когда он выступал за «Порту».Я очень сильно испугался.
Soccer.ru 02:21
Политика

Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
BFM.ru вчера в 07:15
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной

Пятый канал вчера в 14:04
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру вчера в 14:04
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк

Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.
Взгляд.ру 04:15
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости вчера в 10:08
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Безработные и семьи с детьми получат новые выплаты по указу Путина

Ранее Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи будут получать специальные выплаты.
Ньюс-НН вчера в 09:32
Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford начала выпуск новой модификации среднеразмерного паркетника Ford Explorer, которая получила переработанную внешность и измененную моторную гамму.
Новые автомобили 02:00
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Кино

Когда выйдут сериалы Marvel «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи»

Студия Marvel перекроила расписание для своих фильмов и сериалов в связи с падемией коронавируса COVID-19: с ранее объявленных дат ушли «Чёрная Вдова», «Вечные», «Шанг-Чи», «Тор 4», «Чёрная Пантера 2» и «Капитан Марвел 2», остановились съёмки сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи».
Фильм Про 04:00
Армия и оружие

В Афганистане по авиабазе НАТО был нанесён ракетный удар

В афганском районе Баграм, расположенном в провинции Парван, 5 ракет нанесли удар по авиабазе НАТО.
Ореанда-Новости 04:00
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Газета.Ru вчера в 16:28
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Политика

Зеленского протестировали на коронавирус

Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью

Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:47
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