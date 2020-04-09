За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Всего на территории региона выявили 97 случаев заболевания.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Футбол Касильяс рассказал о пережитом инфаркте Бывший испанский голкипер Икер Касильяс в своем Инстаграме рассказал о пережитом инфаркте, когда он выступал за «Порту».Я очень сильно испугался.

Армия и оружие Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Финансы Курс доллара упал ниже 74 рублей В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Авто Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор Компания Ford начала выпуск новой модификации среднеразмерного паркетника Ford Explorer, которая получила переработанную внешность и измененную моторную гамму.

Кино Когда выйдут сериалы Marvel «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи» Студия Marvel перекроила расписание для своих фильмов и сериалов в связи с падемией коронавируса COVID-19: с ранее объявленных дат ушли «Чёрная Вдова», «Вечные», «Шанг-Чи», «Тор 4», «Чёрная Пантера 2» и «Капитан Марвел 2», остановились съёмки сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи».