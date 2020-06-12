В Брянской области за минувшую неделю коронавирусную инфекцию подтвердили у 651 жителя региона. По состоянию на 5 июня COVID-19 выявили у 4174 заболевших, а сегодня, 12 июня, их уже 4825.

В Брянской области за неделю коронавирус выявили у 651 жителя

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