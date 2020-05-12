В Брянске COVID-19 выявили еще у 40 человека. Об этом «Брянским новостям» сообщили в оперативном штабе 14 мая.

В Брянске коронавирус за сутки выявили у 40 человек

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