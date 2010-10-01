В Брянской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки было выявлено всего 23 новых случая заражения COVID-19, об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Брянской области за сутки выявили 23 случая заражения COVID-19

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