Политика
Страна Советов on-lineВ Брюсселе началась трехсторонняя встреча по газу
В Брюсселе начались трехсторонние консультации по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину после текущего года, сообщается на сайте «РИА Новости».
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Россия и Украина с ЕС провели очередной раунд консультаций по газу
Экономика сегодня08 ноября в 20:23
Трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе
Народные новости09 ноября в 06:56
«Турецкий поток» даст Венгрии альтернативу поставкам газа через Украину – венгерский эксперт
Евразия.Экспертвчера в 22:53
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
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Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
iReactor вчера в 22:14
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«Зенит» интересуется бразильским хавбеком «Палмейраса»
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах хавбека бразильского «Палмейраса» Густаво Скарпы.
Спорт день за днем 14:51
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Армия и оружие
50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».
Известия 03:07
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Хоккей
«Спартак» вырвал победу у ЦСКА в столичном хоккейном дерби
Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из "Спартака".
Вести.Ru 14:15
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
Политика
Президент США вновь пригрозил Китаю повышением пошлин
В случае, если соглашение не будет заключено, Трамп не исключил существенного повышения пошлин на ввозимую в США китайскую продукцию.
Росбалт 14:59
Футбол
Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:18
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» поборются за Джана
«Барселона» и «ПСЖ» проявляют интерес к немецкому полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, утверждает Sport.es.
Чемпионат 14:36
Политика
Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ 07:06
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ
Вестник вчера в 22:40
Экономика
Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения
С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
Ваши новости вчера в 04:19
Политика
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Будущее России. Национальные проекты 02:10
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Парламент Молдавии попробует отправить в отставку правительство Санду
8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству.
REGNUM вчера в 18:20
Кино
5 фильмов, которые вдохновляют Андрея Кончаловского
В преддверии премьеры нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» портал Teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатр ivi выяснили, какие картины повлияли на самого режиссера и его творчество.
Телепрограмма вчера в 03:45
Армия и оружие
Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России
Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая.
РИА Новости 00:00