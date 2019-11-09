В Брюсселе начались трехсторонние консультации по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину после текущего года, сообщается на сайте «РИА Новости».

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча по газу

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