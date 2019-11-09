Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineВ Брюсселе началась трехсторонняя встреча по газу

В Брюсселе начались трехсторонние консультации по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину после текущего года, сообщается на сайте «РИА Новости».
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Россия и Украина с ЕС провели очередной раунд консультаций по газу

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Трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе

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RuNews24.ru09 ноября в 10:34

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча по газу

Страна Советов on-line09 ноября в 08:51

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Евразия.Экспертвчера в 22:53
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
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Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
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Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым

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Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.
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Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

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Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
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Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

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Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

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8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству.
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Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России

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