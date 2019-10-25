28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.

В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

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