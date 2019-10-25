Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
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