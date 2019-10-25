Политика
Московский КомсомолецВ Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
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Названы темы обсуждения на предстоящих трехсторонних консультациях по газу
Взгляд.ру25 октября в 07:30
Стало известно, какие вопросы обсудят Россия, Украина и ЕК на переговорах по газу
ФАН25 октября в 07:31
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Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби
Москва 24 16:42
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Mirmol.ru 25 октября в 09:02
Армия и оружие
Армия Сирии вышла к границе с Турцией
Сирийская армия достигла границы с Турцией к северо-востоку от Рас эль-Айна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Газета.Ru 12:13
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Культура
На экраны выходит фильм – юбилейный концерт Аллы Пугачевой
На Большой экран 31 октября выходит фильм – Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.
Интермонитор.ру 21:07
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Сахалин.Инфо 20:55
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Происшествия
СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье
Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек.
Ведомости вчера в 08:27
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Футбол
На матче молодежных команд «Арсенала» и «Ахмата» произошла драка
Первый Тульский вчера в 08:05
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском 20:59
Политика
Президент Ирака обеспокоился надёжностью США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех считает, что надёжность США для государств региона в качестве союзника стоит под серьёзной угрозой.
Московский Комсомолец 21:54
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Шоу-бизнес
Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны
Вокруг ТВ 25 октября в 23:01
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Общество
В ноябре россиян ждут длинные выходные
В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Политика
В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
РИА Новости 20:02
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Наука
Ученые случайно изобрели коктейль, который поможет помолодеть
Группа американских ученых из Калифорнийского университета под руководством Грегори Фахи решили посмотреть, как коктейль из нескольких гормонов и лекарств влияет на тимус (вилочковую железу), который отвечает за иммунитет в организме у человека.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 07:30
Политика
Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36