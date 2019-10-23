Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО

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Министры обороны стран НАТО проведут двухдневный саммит в Брюсселе, об этом 23 октября заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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В Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО

REGNUMвчера в 07:04

НАТО силой толкает талибов к мирным переговорам

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НАТО поддержит переговоры с талибами, если они пойдут на компромисс

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Исламское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 год и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года. Исламский Эмират Афганистан дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.
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