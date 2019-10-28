Политика
Московский КомсомолецПереговоры о транзите газа через Украину обречены на провал
В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям. Главная интрига встречи состояла в том, договорятся ли стороны о продлении текущего долгосрочного контракта на транзит, который истекает 1 января 2020 года.
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В Брюсселе пройдут очередные переговоры по транзиту газа между РФ, Украиной и ЕК
Росбалтвчера в 18:40
В Брюсселе пройдут консультации России, Украины и ЕС о транзите газа в Европу
Эхо Москвывчера в 18:15
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
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