В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям. Главная интрига встречи состояла в том, договорятся ли стороны о продлении текущего долгосрочного контракта на транзит, который истекает 1 января 2020 года.

Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал

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