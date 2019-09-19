Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.

В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК

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