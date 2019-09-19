Политика

Газета.RuГазета.RuВ Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК

Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15

У России и Украины появились шансы договориться о транзите газа

Ведомости19 сентября в 13:35

Газовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной продлились 40 минут

Коммерсантъ19 сентября в 10:24

Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину

РБК19 сентября в 12:48

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41
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Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Беспилотник упал в Рязанской области

Газета.Ru 04:15
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Происшествия

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют день рождения

Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина — Гарри и Лиза отмечают 6-летие.
iReactor 18 сентября в 03:43
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга

Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.
Вечерняя Москва 06:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Спорт

В Волгограде прошел «Цифровой забег»

Сегодня празднуется Всероссийский день бега, и Волгоград не просто не остался в стороне от этого события, но и присоединился к празднованию, устроив целых два забега.
ИА Городские вести. Волгоград 04:42
Музыка

«Ленинград» ответил на преследование за мат в песнях

Группировка «Ленинград», из-за репертуара которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять матерные песни.
URA.Ru 04:40
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия вчера в 06:29
Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Теннис

Павлюченкова победила Кербер и вышла в финал турнира в Осаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Анжелику Кербер в полуфинале турнира в японской Осаке.
ProstoProSport 06:07
Авто

Китайский GAC сертифицировал в России конкурента Toyota Highlander

По всей видимости, китайский внедорожник GAC GS8 успешно прошел все необходимые испытания, и теперь с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать свою модель на территории Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 18 сентября в 23:07
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Юлия Барановская целовалась с солистом группы «Иванушки International»

Российскую телеведущую Юлию Барановскую застали целующейся с Кириллом Туриченко, солистом группы "Иванушки International", в одном из караоке-клубов Москвы.
VSE42.RU вчера в 00:23
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк

На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы.
URA.Ru вчера в 19:42
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