Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки. Как сообщает Sport24, перед началом встречи, стартовый свисток которой будет дан в 23:00 по московскому времени, агрессивные болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро.

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

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