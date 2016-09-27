Происшествия
Российская газетаВ Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки. Как сообщает Sport24, перед началом встречи, стартовый свисток которой будет дан в 23:00 по московскому времени, агрессивные болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро.
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