Происшествия
Российская газетаВ Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки. Как сообщает Sport24, перед началом встречи, стартовый свисток которой будет дан в 23:00 по московскому времени, агрессивные болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ вчера в 15:50
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Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча
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Болельщиков ЦСКА после матча в Будапеште попросили остаться на секторе на 30 минут
Sport24.ruвчера в 16:58
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