Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.

Фанаты армейцев устроили беспорядки в метро, разбили бутылку о шлем полицейского, спровоцировали перекрытие ветки и вступили в стычку с местными болельщиками, которые распаляли их нацистскими приветствиями. Несколько россиян были задержаны, посольство пытается их освободить.

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Транспорт Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Шоу-бизнес Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.

Игры Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК 5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.

Технологии В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.

Политика Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Музыка Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.

Армия и оружие «Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Армия и оружие Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Шоу-бизнес Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом» Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.

Фигурное катание В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.

Общество Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.

Хоккей В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.