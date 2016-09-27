Происшествия
Газета.RuВ Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Фанаты армейцев устроили беспорядки в метро, разбили бутылку о шлем полицейского, спровоцировали перекрытие ветки и вступили в стычку с местными болельщиками, которые распаляли их нацистскими приветствиями. Несколько россиян были задержаны, посольство пытается их освободить.
Читать в источнике
Оценить93
Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ вчера в 15:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча
Спорт-Экспрессвчера в 22:47
Болельщиков ЦСКА после матча в Будапеште попросили остаться на секторе на 30 минут
Sport24.ruвчера в 16:58
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:05, Вашингтон
Транспорт
Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 16:44
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах
Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.
Экспресс газета вчера в 11:29
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 00:19
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Политика
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета 06 ноября в 23:43
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.
РИА Новости вчера в 17:08
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Известия 06 ноября в 04:23
Армия и оружие
«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами
Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»
Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
Актуальные Новости 03:31
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Фигурное катание
В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию
Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
Первый канал вчера в 23:06
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.
Gazeta.SPb вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза
Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 01:23
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Хоккей
В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МонаВиста 03:15
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45