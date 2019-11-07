Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

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Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ 7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.