Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ 15:50

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В Будапеште перед матчем ЦСКА произошли столкновения российских фанатов с полицией

ТАСС14:41

Малосолов: инициаторами потасовок в Будапеште стали фанаты «Ференцвароша»

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Полиция: никто из фанатов не пострадал перед матчем «Ференцварош» - ЦСКА

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СМИ: Венгерские фанаты атаковали болельщиков ЦСКА на стадионе в Будапеште

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