Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ вчера в 15:50

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В Будапеште предотвратили новые стычки с участием фанатов ЦСКА

РБК00:07

Полиция предотвратила стычки между фанатами после игры «Ференцварош» - ЦСКА

РИА Новостивчера в 23:34

СМИ: Венгерские фанаты атаковали болельщиков ЦСКА на стадионе в Будапеште

RT на русскомвчера в 16:31

В Будапеште перед матчем ЦСКА произошли столкновения российских фанатов с полицией

ТАССвчера в 14:41

Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча

Спорт-Экспрессвчера в 22:47

Болельщиков ЦСКА после матча в Будапеште попросили остаться на секторе на 30 минут

Sport24.ruвчера в 16:58

Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» после матча ЛЕ

Чемпионат00:33
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Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

News.ru 06 ноября в 17:25
Общество

Ради Универсиады останавливается строительство свердловских школ

URA.Ru вчера в 10:29
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
Политика

Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»

Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество

Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы

Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
iReactor вчера в 21:00
Футбол

Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Матч ТВ вчера в 17:24
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

РБК 06 ноября в 02:31
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Политика

Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Армия и оружие

В НАТО рассказали о программе реагирования на «российскую агрессию»

Аналитики Североатлантического альянса выпустили доклад о программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», которая должна способствовать эффективному реагированию на «российскую агрессию» в Восточной Европе.
RT на русском 00:14
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском вчера в 03:04
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Космос

TESS показал панораму южного неба

Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.
N+1 вчера в 03:59
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Происшествия

Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса

Доктор Питер вчера в 08:30
Происшествия

На Украине нашли убийц Павла Шеремета

Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru вчера в 01:17
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