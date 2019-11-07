Происшествия
РИА НовостиВ Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ вчера в 15:50
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Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча
Спорт-Экспрессвчера в 22:47
Болельщиков ЦСКА после матча в Будапеште попросили остаться на секторе на 30 минут
Sport24.ruвчера в 16:58
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Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
News.ru 06 ноября в 17:25
Общество
Ради Универсиады останавливается строительство свердловских школ
URA.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество
Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы
Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
iReactor вчера в 21:00
Футбол
Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Матч ТВ вчера в 17:24
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
РБК 06 ноября в 02:31
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Армия и оружие
В НАТО рассказали о программе реагирования на «российскую агрессию»
Аналитики Североатлантического альянса выпустили доклад о программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», которая должна способствовать эффективному реагированию на «российскую агрессию» в Восточной Европе.
RT на русском 00:14
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском вчера в 03:04
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Космос
TESS показал панораму южного неба
Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.
N+1 вчера в 03:59
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Доктор Питер вчера в 08:30
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru вчера в 01:17