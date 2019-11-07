Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.

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