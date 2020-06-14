Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
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В России вспоминают жертв теракта в Будённовске

ГТРК Ставрополье02:27

25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм

Lenta.ruвчера в 17:01

Трагедия 25-летней давности. Как Черномырдин вёл переговоры с террористами в Будённовске

Аргументы недели11 июня в 08:09

Жертв теракта 1995 года вспомнят в Будённовском районе

Своё ТВвчера в 11:15

25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске

Эхо Москвы12 июня в 11:25

В Будённовске почтят память жертв теракта 1995 года

Победа 26вчера в 12:28

«Я Басаева пережила». Заложница боевиков - о 5 днях в больнице Будённовска

Аргументы и Факты - Ставрополь11 июня в 07:04
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru вчера в 15:23
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Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
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Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com вчера в 10:46
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Известия вчера в 06:32
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Кино

Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv 12 июня в 15:55
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Игры

Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5

CyberSport.ru 11 июня в 17:44
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Журналист Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

АБН 02:20
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
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Культура

Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° 11 июня в 21:30
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Происшествия

В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек

Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 02:32
Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
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Кино

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Американская стриминговая платформа HBO Max решила убрать из своего каталога известный фильм «Унесенные ветром».
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Футбол

«Ювентус» может включить Матюиди в сделку по трансферу Ауара

Soccer.ru вчера в 14:34
Общество

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом.
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Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
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Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
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В России снизились цены на вторичное жилье

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В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник

Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
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Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом

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Охлобыстин попросил журналистов не трогать бывшую жену Ефремова

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В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу

В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона.
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В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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