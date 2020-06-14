Общество
Российская газетаВ Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
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25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
Lenta.ruвчера в 17:01
Трагедия 25-летней давности. Как Черномырдин вёл переговоры с террористами в Будённовске
Аргументы недели11 июня в 08:09
«Я Басаева пережила». Заложница боевиков - о 5 днях в больнице Будённовска
Аргументы и Факты - Ставрополь11 июня в 07:04
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Evo-rus.com вчера в 10:46
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Известия вчера в 06:32
Кино
Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv 12 июня в 15:55
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Игры
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
CyberSport.ru 11 июня в 17:44
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
Культура
Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° 11 июня в 21:30
Происшествия
В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек
Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 02:32
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Кино
HBO Max удалила легендарный фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max решила убрать из своего каталога известный фильм «Унесенные ветром».
News-24.ru 11 июня в 06:03
Футбол
«Ювентус» может включить Матюиди в сделку по трансферу Ауара
Soccer.ru вчера в 14:34
Общество
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом.
Известия вчера в 16:18
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Происшествия
В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Космос
В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник
Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом
Кооперативный хоррор выйдет в следующем году. Студия Red Barrels выкатила новый трейлер своего ужастика The Outlast Trials.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу
В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона.
REGNUM вчера в 12:30
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59