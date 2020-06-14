Общество
Российская газетаВ Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
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25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
Lenta.ruвчера в 17:01
«Я Басаева пережила». Заложница боевиков - о 5 днях в больнице Будённовска
Аргументы и Факты - Ставрополь11 июня в 07:04
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Футбол
Сегодня «Атлетик» из Бильбао встретится в мадридским «Атлетико»
«Атлетик» из Бильбао располагается на десятом месте, однако у клуба также сохраняются шансы на попадание в еврокубки.
ГЛАС.RU 04:35
Здоровье
Беспрецедентный рост - в Югре 229 заболевших коронавирусом за сутки
С начала пандемии коронавирусом в Югре заразились 4 569 человек, в том числе 229 за прошедшие сутки.
СургутИнформТВ 03:45
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
Экспресс газета 02:00
Футбол
Месси установил очередной рекорд
Российская газета 03:34
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Общество
В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:45
Здоровье
Как в Батайске выявили новых больных коронавирусом
Напомним, количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии составило в Ростовской области порядка 7200 человек, в Батайске - 257 случаев.
Батайское время 12 июня в 08:57
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
РИА Новости 12 июня в 15:09
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Космос
Китай успешно испытал новый возвращаемый космический аппарат
Тяжёлая ракета Чанчжэн-5В (в переводе с китайского, «великий поход») вывела на орбиту космический модуль.
Большая Азия 12 июня в 17:36
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
Во Владимирской области за сутки выявили 59 случаев коронавируса
Утром 14 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 59 зарегистрированных новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 02:42
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Происшествия
Шведская полиция раскрыла двойное убийство, считавшееся одним из самых громких преступлений в истории страны
Двойное убийство в Линчёпинге считается вторым самым громким преступлением в Швеции – первым было убийство премьер-министра Улофа Пальме.
Эхо Москвы 04:03
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию
StarHit.ru вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова обнажилась для фотосессии
Супруга Никиты Преснякова, Алёна, никогда не отличалась стремлением к славе, хайпу и скандалам, однако желание похулигать нередко возникает даже у самых скромных дам.
OvideO.ru вчера в 10:05
Общество
В Тульской области скончались две женщины с COVID-19
Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01