Память о произошедшей в Будённовске трагедии и через четверть века отзывается болью в сердце. Наша задача — делать всё, чтобы повторения подобного никогда не было возможным.

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников. Четверть века прошло с тех страшных событий.

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