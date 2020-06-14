Общество
Российская газетаВ Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников. Четверть века прошло с тех страшных событий.
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Память о произошедшей в Будённовске трагедии и через четверть века отзывается болью в сердце. Наша задача — делать всё, чтобы повторения подобного никогда не было возможным.
— Владимир Владимиров, российский политикГоворит Москва 05:46
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В Будённовске почтили память жертв вооружённого нападения басаевцев
Аргументы и Факты - Ставрополь07:26
Владимир Владимиров: Память о теракте в Будённовске отзывается болью в сердце
Ставропольская правда07:00
«Басаев потребовал одеяло»: заложники рассказали неизвестные подробности захвата больницы в Буденновске
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 18:00
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
Lenta.ruвчера в 17:01
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Происшествия
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета
Российская газета 07:05
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Футбол
Мексиканский футболист «забил» мяч после своей смерти
Discover24 04:48
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Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции
1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
Выяснилось, что кондиционер крадет у двигателя до 2,5 кВт мощности.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Армия и оружие
Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Общество
Глава РГА рассказал, как будут заселять в номера пары, не состоящие в браке
Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал, как отели будут заселять пары, у которых нет штампа в паспорте о заключении брака, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 08:10
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru вчера в 18:15
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Политика
Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении
Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:18