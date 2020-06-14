Общество
Российская газетаВ Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников. Четверть века прошло с тех страшных событий.
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Трагедия 25-летней давности. Как Черномырдин вёл переговоры с террористами в Будённовске
Аргументы недели11 июня в 08:09
В Будённовске почтили память жертв вооружённого нападения басаевцев
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