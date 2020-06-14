Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников. Четверть века прошло с тех страшных событий.
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На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

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