Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились составы всех групп ЕВРО-2020

Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоялась в субботу в Бухаресте. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.
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Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

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Спорт-Экспресс13:50
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