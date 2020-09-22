Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».

С чего всё началось В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2» Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт. РИА Новости вчера в 15:07