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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»

Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
Подробнее о событии
RT на русском

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:04
Известия

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 16:26
Газета.Ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:15
Российская газета

В Германии заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока-2»

Российская газета17:54
Московский Комсомолец

Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 16:27
Lenta.ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:09
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:07

В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины
RT на русском23:55
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
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Русские РЭБ приводят НАТО в чувство

В начале этого года были опубликованы доклады американских военных, в которых говорится о том, что расположенные в Сирии российские комплексы РЭБ серьезно повредили два американских истребителя – F-22 и F-35.
Свободная Прессавчера в 07:03
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