В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»
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В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»
Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
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Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 16:27