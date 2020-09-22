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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»

Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 16:27
Известия

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 16:26
News.ru

В Германии заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 14:42
RT на русском

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:04
Lenta.ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:09
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:07
Газета.Ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:15

Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку
АМИТЕЛ23:19
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Члены религиозной общины на Кубани заказали убийство ее руководителя

Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении двух членов религиозной общины, подозреваемых в организации покушения на убийство по найму ее руководителя.
ТАССвчера в 11:05
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) с помощью российского корабля "Прогресс" совершила маневр по уклонению от возможного столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщается на сайте НАСА.
Интерфакс20:12
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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Новая мини-Луна появится у Земли в октябре. Но очень странная

В октябре, как прогнозируют астрономы, объект 2020 SO войдет в зону притяжения Земли через гравитационно стабильную точку, погостит у нас на орбите до мая следующего года и отправится дальше из такой же точки Лагранжа, созданной гравитационным взаимодействием Земли и Солнца.
LentaChel.ruвчера в 10:07
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Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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В Прибайкалье задержали осужденного, сбежавшего из-под стражи

В пригороде Ангарска Иркутской области местные жители помогли задержать мужчину, сбежавшего вместе с сообщницей из-под стражи в начале сентября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Аргументы и Фактывчера в 11:07
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