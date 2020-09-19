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REGNUM
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В Бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат Бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Штраф для Германии при отказе от «Северного потока – 2» оценили в 10 млрд евро

Взгляд.ру00:59
РЕН ТВ

Немецкий депутат оценил риски остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:00
Известия

Немецкий депутат оценил риск остановки «Северного потока — 2»

Известия00:18
ИА Красная Весна

Депутат бундестага объяснил, что ждет Германию при отказе от «СП-2»

ИА Красная Весна22:58
Lenta.ru

В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru22:37
Комсомольская правда

В Германии оценили риски остановки проекта «Северный поток – 2»

Комсомольская правда00:31
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости21:47

Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами

Во время выступления на женском форуме «За Беларусь» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он принял решение о закрытии границ с двумя соседними государствами – Польшей и Литвой, сообщает БЕЛТА.
DixiNewsвчера в 02:14
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.
РИА Новостивчера в 14:25
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СКР и МВД пресекли работу крупной сети перекупщиков билетов

Следственный комитет и МВД России при содействии Росфинмониторинга пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам.
Коммерсантъвчера в 04:31
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В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий – разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Известия00:31

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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