Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
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Санкции вернутся бумерангом. Германия не хочет быть одним из американских штатов

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В Германии призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

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В Госдуме оценили слова немецкого депутата о санкциях против США

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Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
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На Первом канале назвали американских полицейских терпилами

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
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Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото

Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
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Экономика

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
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Экономика

С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»

С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
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Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея превращает линию фронта в крепость. КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону.
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Авто

Расходы на перевод авто на газ могут быть покрыты на 95%

В настоящее время размер субсидии при переводе техники на газ в среднем оценивается в 30 тысяч рублей, размер льготы зависит от типа автомобиля.
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Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
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На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Следственные органы на Кубани проводят проверку в связи со смертью Верди.
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Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
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Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
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Здоровье

В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил

Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
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Космос

В атмосфере Марса впервые замечено странное зеленое свечение

Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.
Газета.Ru 06:02
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
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Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
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Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

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Армия и оружие

На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

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МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
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Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
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Армия и оружие

Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»

Пушилин добавил, что огневые точки противника, который будет стрелять по территории ДНР, по-прежнему уничтожаются.
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Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
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С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Общество

Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
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Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

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«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

Благодаря победе над «Вердером» (1:0) в 32-м туре чемпионата «Бавария» оторвалась от дортмундской «Боруссии» на десять очков, став недосягаемой для ближайшего преследователя.
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Общество

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
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