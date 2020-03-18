Коронавирус
РИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.Известиявчера в 17:01
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