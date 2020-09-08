В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального
Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии не предоставил дополнительные разъяснения об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщается в ответе института на запрос телеканала RT.В источнике
С чего всё началось
Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности
Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.
Новая газетавчера в 04:16
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«Это позор для России»: Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального
Собеседниквчера в 12:56
Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности
Новая газетавчера в 04:16