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ТАСС
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии не предоставил дополнительные разъяснения об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщается в ответе института на запрос телеканала RT.В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.
Новая газетавчера в 04:16
Подробнее о событии
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

ТАСС21:19
РБК

В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

РБК17:56
Собеседник

«Это позор для России»: Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального

Собеседниквчера в 12:56
РИА Новости

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 15:25
Царьград

Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за «секретности»

Царьградвчера в 14:20
RT на русском

В бундесвере ответили на запрос о ситуации с Навальным

RT на русском17:24
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Новая газетавчера в 04:16

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн6 сентября в 05:38
4,3K

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 07:09
1,5K

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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