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ТАСС
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии не предоставил дополнительные разъяснения об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщается в ответе института на запрос телеканала RT.В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.
Новая газетавчера в 04:16
Подробнее о событии
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

ТАСС21:19
РБК

В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

РБК17:56
Собеседник

«Это позор для России»: Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального

Собеседниквчера в 12:56
РИА Новости

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 15:25
Царьград

Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за «секретности»

Царьградвчера в 14:20
RT на русском

В бундесвере ответили на запрос о ситуации с Навальным

RT на русском17:24
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Новая газетавчера в 04:16

Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ruвчера в 11:33
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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Племянница Ефремова агрессивно заступилась за своего дядю в Сети

Российская актриса Ольга Ефремова опубликовала в своем Instagram профиле четырехминутное видео, в котором агрессивно затупилась за своего дядю, актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельной аварии в центре Москвы в начале лета.
Невские Новости21:17
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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