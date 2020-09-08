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ТАСС
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии не предоставил дополнительные разъяснения об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщается в ответе института на запрос телеканала RT.В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.
Новая газетавчера в 04:16
Подробнее о событии
РИА Новости

В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального

РИА Новости05:29
RT на русском

В бундесвере ответили на запрос о ситуации с Навальным

RT на русском17:24
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

ТАСС21:19
ИА Красная Весна

В Германии засекретили данные, якобы подтверждающие отравление Навального

ИА Красная Весна23:54
РБК

В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

РБК17:56
Собеседник

Навального охраняют от RT, Sputnik V вышла в оборот: главное к утру 8 сентября

Собеседник02:02
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Новая газетавчера в 04:16

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
1,4K

Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена

Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, выступая за сборную Италии, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости04:38

Археологи изучили «вывернутые» гробницы каменного века в Шотландии

Реконструкция внутренних помещений неолитической гробницы Мейсхау в Шотландии позволила археологам выяснить, что строители комплекса возводили погребальные камеры вверх ногами и обращенными справа налево — вероятно, таким образом обозначалась их принадлежность к загробному миру.
Planet Today05:53

В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала российские власти провести тщательное и прозрачное расследование покушения на убийство оппозиционного политика Алексея Навального.
Свободная Пресса05:42
10

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
8

Российский хоккейный клуб спародировал «переговоры Варшавы и Берлина»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» спародировал «переговоры Варшавы и Берлина», которые, по утверждению президента Белоруссии Александра Лукашенко, перехватила белорусская разведка.
Lenta.ru05:22