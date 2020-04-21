Коронавирус
Байкал-DailyВ Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153
В Бурятии произошёл самый большой всплеск заражений коронавирусом. За одни только минувшие сутки выявили сразу 28 новых больных. Таким образом, число лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019 выросло со 125 накануне до 153 сегодня.
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21 апреля: 153 случая заболевания коронавирусом в Бурятии, 85 - на лечении, 43 - выписались
Байкал Медиа Консалтингвчера в 21:20
За сутки количество больных коронавирусом в Бурятии возросло на 28 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:24
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев.
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В Свердловской области подтвердились 84 случая коронавируса
В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 84 случая коронавируса COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:00
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
На Алтае обязали самоизолироваться всех прибывших из других регионов РФ
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональные правительства, изменения касаются, в частности, прибывающих из других регионов страны всеми видами транспорта.
REGNUM 03:17
Общество
За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5642 случая коронавируса, более 45% из них без симптомов.
RT на русском 03:38
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Экономика
Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.
Российская газета 04:52
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
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Известия 02:08
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Общество
В РФ подтверждено 5642 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 21 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки.
REGNUM 03:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 21 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
RT на русском 03:04
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Транспорт
Московское метро перестало продавать разовые билеты
В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку.
Московский Комсомолец 04:29
Единоборства
UFC отменил четыре турнира в апреле и мае
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил об отмене четырёх турниров, запланированных на апрель и май, из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 01:33
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
В столице за последние сутки подтверждено еще 3083 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:57
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49