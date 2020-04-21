В Бурятии произошёл самый большой всплеск заражений коронавирусом. За одни только минувшие сутки выявили сразу 28 новых больных. Таким образом, число лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019 выросло со 125 накануне до 153 сегодня.

В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153

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